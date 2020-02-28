“التطبيقي”: تأجيل الدورات التدريبية حتى اشعار آخر

اعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف عن تأجيل الدورات التدريبية لمركز ابن الهيثم للتدريب التابع لقطاع التدريب ومركز القياس والتقويم والتنمية المهنية التابع لقطاع الخدمات الاكاديمية المساندة حتى اشعار اخر.

وقال المضف في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في وقت سابق بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة اعتبارا من 1 الى 12 مارس المقبل.

وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تحقيقا للصالح العام وتفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأضاف انه سيتم وقف الدورات التدريبية التي كانت قائمة الفترة الماضية والتابعة لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابع لقطاع الخدمات الاكاديمية المساندة واستئنافها في موعد جديد سيتم الاعلان عنه فيما بعد كما سيتم تحديد مواعيد التسجيل وبداية دورات الفصل الصيفي في وقت لاحق.

واشار المضف الى حرص الهيئة على اتباع كافة السبل التي تحفظ امن وسلامة ابناءها الطلبة والطالبات واعضاء هيئتي التدريس والتدريب وكافة العاملين بها داعيا الله عز وجل ان يحفظ الكويت واميرها وولي عهده وجميع المواطنين والمقيمين من كل مكروه وسوء.