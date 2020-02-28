الناطق باسم الحكومة طارق المزرم: الأوضاع الحالية لا تستدعي تعطيل العمل في الدوائر الحكومية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الاوضاع الحالية لاتستدعي تعطيل العمل في الدوائر الحكومية مؤكدا ان الحكومة حريصة على سلامة المواطنين والمقيمين وتتابع تطورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

واوضح المزرم في بيان صحفي ان الحكومة اتخذت اجراءات احترازية ووقائية عدة منها تعطيل الدراسة ووقف البصمة مؤقتا.

واشار المزرم الى ان من قررت لهم وزارة الصحة الحجر المنزلي هم المعفيون فقط من التواجد على رأس عملهم.