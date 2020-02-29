«الصحة»: لم نسجل أي حالة اصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت أن الكويت لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي إن الوزارة لم تسجل أي حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 الساعة الماضية في دولة الكويت.

وأشارت إلى أن الكويت هي اول محطة لزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمتابعة اجراءاتها للتعامل مع فيروس كورونا بطلب مباشر من الوزارة.

وأوضحت أن جميع المصابين بفيروس كورونا يتمتعون بصحة جيدة وحالتهم مستقرة ويشرف على علاجهم فريق طبي ومتنوع من جميع التخصصات ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت على أن المواطنون الموجودون في مواقع الحجر الصحي التي حددتها الوزارة تتوفرلهم كل الامكانيات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة وكل الرعاية مسخّرة لراحتهم وسلامتهم.