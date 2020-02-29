«التجارة»: إغلاق 3 صيدليات ومحل لمخالفتها القانون بشأن بيع مستلزمات وقائية من «كورونا»

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاقها ثلاث صيدليات ومحلا تجاريا لمخالفتها القانون وعدم الالتزام بالنظم المعمول بها في البلاد بشأن بيع مستلزمات وقائية خاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وشددت «التجارة» في بيان صحفي اليوم السبت على ضرورة الالتزام بالقانون في ضوء ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مؤكدة أن فرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف.

وبينت الوزارة أنها استقبلت بهذا الخصوص خلال يوم أمس الجمعة 127 شكوى عبر الخط الساخن 135 لافتة إلى أن فرقها التفتيشية حررت ثمانية محاضر ضد عدد من المحال التجارية المخالفة.

وأشارت إلى أن فرق الطوارئ ومن خلال الجولات التفتيشية دققت على 117 صيدلية ومحلا تجاريا للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المتبعة.