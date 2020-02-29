«بلدية مبارك الكبير»: الكشف على 18 محلاً و9 عقارات استثمارية وتحرير 8 مخالفات

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات التفتيشية التى ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير لرصد المخالفات بنطاق المحافظة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفق الاطر القانونية ، مشيرةً إلى تنفيذ جولة مكثفة ترأسها رئيس الفريق ناصر الهاجري عقب دمج النوبات الثلاثة بالفريق شملت التفتيش على السردايب والصالونات الرجالية والمعاهد الصحية ومخالفات البناء والمحلات المخالفة بمناطق صباح السالم ، الشريط الساحلي ، اسواق القرين والجمعيات التعاونية وقد أسفرت عن الكشف عن 18 محلاً و9 عقارات.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري بأن الجولة جاءت تنفيذا لتعليمات الادارة العليا في البلدية بتشديد الرقابة على العقارات المخالفة والصالونات الرجالية والمعاهد الصحية والمحلات المخالفة فضلا عن رصد المخازن المخالفة والباعة الجائلين وإزالة التعديات على أملاك الدولة بالاضافة إلى متابعة تراخيص التشوين.

وتابع الهاجري بأن تم تطبيق لوائح 87 / 2015 ، 206 / 2009 ،105 / 1980، 149 / 2006، 172 / 2006،190 / 2008 على جميع المخالفين بكافة المناطق التى شملتها الجولة.

وأضاف الهاجري بأنه تم تحرير8 مخالفات أشتملت عدم التقيد بالزي الرسمي ،النظافة العامة ، عدم نظافة الساحه الامامية للمحل و فتح وإدارة محل قبل الحصول على موافقة البلدية، لافتاً إلى أنه تم توجيه 10 إنذارات وفق لائحة البناء لاستغلال العقار بغير الغرض المرخص له فضلا عن توجيه 6 تنبيهات سلامة لعدد 6 مواقع تشوين تم رصدها .

وتطرق الهاجري إلى أنه تم ضبط مخزنين مخالفين داخل سردابين بمساحة 2500م2 لعدد 5 عقارات إشتملت على مخزن على مساحة 2000 م2 لــ4 عقارات استثمارية تم خلاله إنشاء قواطع ودمج وتغييرات بالمخطط فضلا عن مخزن على مساحة 500م2 وتم تحرير إنذارات مخالفات بناء.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.