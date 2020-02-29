«الرحمة العالمية» تنفذ برنامجا إنسانيا للاجئين السوريين بالأردن

أتمت جمعية «الرحمة العالمية» الكويتية اليوم برنامجا إنسانيا متنوعا للاجئين السوريين في الأردن بمشاركة فريق تطوعي من طلاب وطالبات جامعة الكويت.

وقال رئيس مكتب سوريا والأردن في «الرحمة العالمية» وليد السويلم لوكالة الأنباء الكويتية إن البرنامج الذي نفذته الجمعية على مدى خمسة أيام اشتمل على توزيع مساعدات وزيارة الأيتام والأرامل وإجراء العمليات الجراحية.

وأضاف السويلم أن الوفد ضم فريقا مكونا من 33 طالبا وطالبة من جامعة الكويت حرصوا جميعا على الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت عبر مساعدة اللاجئين بتوزيع البطانيات والطرود الغذائية في المخيمات العشوائية بمحافظة المفرق الحدودية.

وأشار الى أن الوفد قد زار فرع مكتب «الرحمة العالمية» بمحافظة «الزرقاء» حيث جرى توزيع المساعدات على اللاجئين المسجلين هناك قبل زيارة سكن إيواء الأرامل الذي تشرف عليه الجمعية وتتكفل بهن وأيتامهن.

وأوضح أنه جرى خلال هذه الزيارة إعادة طلاء المبنى وتركيب كاميرات مراقبة وتثبيت حماية للشبابيك فضلا عن توزيع البطانيات والطرود الغذائية على 30 عائلة يؤويها المبنى.

واكد السويلم أن «الرحمة العالمية» ومن منطلق حرصها على تقديم مختلف أشكال الرعاية الإنسانية للاجئين تكفلت بإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى ل18 حالة في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية.

وأضاف أن الوفد حرص على الوجود في مراكز الأيتام التابعة ل«الرحمة العالمية» وأقام أعضاؤه يوما مفتوحا تخلله الاحتفال بالذكرى الوطنية مع الأيتام وتوزيع «كسوة الشتاء» والطرود الغذائية عليهم بمجموع مساعدات بلغت قيمتها 75ألف دولار أمريكي.

وإلى جانب ذلك أوضح السويلم أن وفد «الرحمة العالمية» قام بالتعاون مع فريق «سنا الخير» التطوعي الكويتي برئاسة المهندس عبد الرحمن العليان برعاية حفل لتزويج 17 شابا وشابة من الأردنيين والفلسطينيين والسوريين.

ولفت إلى أن هذا الحفل هو الخامس الذي تقيمه «الرحمة العالمية» عن طريق «سنا الخير» مبينا سعي الجمعية لتزويج الحالات التي تعاني من ظروف صعبة من أجل تحقيق الاستقرار النفسي لها وتحويلها إلى عناصر فاعلة في المجتمع.

وأوضح أن فريق «سنا الخير» زار مع الوفد الطلابي ووفد «الرحمة العالمية» أحد مخيمات الأشقاء الفلسطينيين وآخر عشوائيا للاجئين السوريين حيث تم التعرف على احتياجاتهم الأساسية وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

وأشاد السويلم بالدور الذي يقوم به الأردن قيادة وحكومة وشعبا في استضافة اللاجئين وتوفير الأمن والأمان لهم مثمنا الجهود المبذولة من قبل السلطات الأردنية من أجل تسهيل مهام الفرق والوفود الإغاثية والخيرية الكويتية.

وأكد حرص «الرحمة العالمية» على انتهاج استراتيجية تدعم البرامج الخيرية والإغاثية والإنسانية المتنوعة معربا عن الشكر والتقدير للمحسنين والمتبرعين من أهل الكويت على مشاركتهم بتحقيق حياة معيشية أفضل للمنكوبين والمستضعفين في المنطقة.