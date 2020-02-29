المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية يتفقد “مستشفى جابر”

قام المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى «مستشفى جابر» التابع لوزارة الصحة الكويتية للاطلاع على الاجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأوضح المنظري لوكالة الانباء الكويتية أن الهدف من الزيارة التفقدية للمستشفى هو المرور على جميع المصابين بالفيروس للاطمئنان على صحتهم ومتابعة الإجراءات الصحية المتبعة لضمان سلامتهم.

وأشاد بلإلاجراءات الصحية الاحترازات الوقائية عالية المستوى التي تتبعها الكويت مع المصابين وفي تعاملها مع تفشي الفيروس والعمل على احتوائه.

وكان المنظري أثنى في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم على هامش زيارة وفد منظمة الصحة العالمية لمتابعة اجراءات الوزارة بهذا الخصوص على ما تقوم به حكومة الكويت من جهود في تنفيذ توصيات المنظمة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبين أن اجراءات الجهات المعنية في الكويت تشمل تعزيز الرصد الفعال في جميع منافذ البلاد والمستشفيات والمراكز الصحية والتحري عند الدخول على جميع المسافرين القادمين من البلدان الموبوءة.