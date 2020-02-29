وزير الصحة يستقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

استقبل وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في مكتبه بالوزارة اليوم السبت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري والوفد المرافق له.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أن الزيارة تخللت اجتماعا تنسيقيا بين الجانبين حول الإجراءات الإحترازية التي تتخذها دولة الكويت في مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وفقا للبروتوكولات العالمية والبرامج الوقائية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة بمناسبة زيارة وفد المنظمة حيث تم نقله ببث مباشر على تلفزيون دولة الكويت وعلى حساب وزارة الصحة في شبكات التواصل الإجماعي.

ونوه بإشادة المنظمة خلال المؤتمر بدولة الكويت لتعاونها الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والاستجابة السريعة لتفشي الفيروس بما في ذلك المراقبة النشطة وتدريب العاملين الصحيين وعزل الحالات المؤكدة وتتبعها وإدارتها وأنشطة الاتصال وتثقيف الجمهور في هذا الإطار.

ولفتت إلى أن الدكتور المنظري قام بزيارة المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» للاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لعلاجهم وأحوالهم الصحية حيث أشاد بما تتبعه دولة الكويت من طرق وإجراءات صحية لجميع المصابين.

وأضافت أن المنظري إطلع أيضا على الوضع العام لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» حيث تبين أن جميعهم بحالة صحية جيدة ويتلقون أفضل طرق العلاج.

كما أفاد المنظري أن زيادة الوعي المجتمعي بالمخاطر والتدابير الوقائية هي مفتاح إحتواء «كورونا المستجد» مشيدا بجهد الكويت في نشر مواد التوعية والتثقيف والمعلومات.

ورافق المنظري في زيارته المستشار الإقليمي للوبائيات ورئيس فريق الإستجابة لكوفيد كورونا – في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبدالناصر أبوبكر وممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكةالبحرين الدكتور إبراهيم الزيق.