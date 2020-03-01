جامعة الكويت تعلق الأنشطة الطلابية حتى إشعار آخر

أعلن مساعد عميد شئون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت الدكتور ثقل العجمي عن تأجيل نشاط دوري المناظرات الطلابية المزمع إقامته بتاريخ 7 مارس الجاري حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار د. العجمي إلى أن عمادة شئون الطلبة تعلق كافة الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية، تبعاً للإجراء الاحترازاي ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها دولة الكويت، وسيتم البت بكافة الأنشطة بعد تاريخ 12 مارس 2020 بناء على توجيهات مجلس الوزراء حفاظاً على المصلحة العامة وصحة الطلبة والقائمين على هذه الأنشطة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.