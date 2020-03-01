محمد الغانم للمواطنين والمقيمين: دعوا الهلع من «كورونا» جانباً.. واتبعوا تعليمات «الصحة»

دعا رئيس وحدة المسالك البولية بمستشفي جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم إلى عدم الهلع والاعتماد على عدة حقائق قد لا يعرفها الناس حول فيروس كورونا، والتي قد تساعدهم إذا ألموا بها إلماماً صحيحاً، وتمكنهم من ممارسة الحياة بشكل طبيعي ، والتعامل مع الأمر ببساطة، مع بعض الخطوات الوقائية السهلة، وذلك في ظل وصول فيروس كورونا إلى الكويت، وتسارع الأحداث، مع تزايد عدد الإصابات تدريجياً.

وأضاف الغانم، “عزيزي المواطن والمقيم ثبت بالتجربة أن مرض كورونا “كوفيد 19″، وعلى الرغم من انتشاره بصورة أسرع عن فيروسي سارس وميرس إلا أن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس لا تزيد عن 2 : 3 بالمئة مقارنة بوفيات سارس الذين بلغوا نحو 10 بالمئة، و35 بالمئة في ميرس”.

وبين الغانم، أن متابعة المرض وسلوك انتشاره من العلماء في الأسبوعين الماضيين، بينت أن المرض أقل ضراوة وفتكاً من سارس، وميرس، مع أن نسبة انتشاره عالية لأنه ينتقل عبر الرذاذ والعطس، ويصيب الجهاز التنفسي العلوي، وهذا هو السبب في سرعة انتشاره.

وتابع الغانم، “عزيزي المواطن والمقيم تمسك بهدوئك، واتبع التعليمات، حتى تبقى بعيداً عن دائرة الخطر”، فقد أوصت منظمة الصحة العالمية بالتالي:

– اغسل يديك جيداً، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات.

– تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس.

– تجنب ملامسة الأنف والعين والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة.

– ابتعد عن الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا نقاطاً صغيرة تحتوي على الفيروس في الهواء، ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر.

وأختتم الغانم، “يتبقى أن نشير إلى أن الفيروس الحالي، هو واحد من سبعة أنواع معروفة لفيروس كورونا، ولا يبدو أنه يتحور حتى الآن، كما أن العلماء يواصلون أبحاثهم عن كثب، كما أننا لا بد أن نعترف بأن لدينا طواقم طبية مدربة على أعلى مستوى، وقادرة على مجابهة هذا المرض، وتحجيمه والقضاء عليه”.