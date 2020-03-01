نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يلتقي الرئيس التونسي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح اليوم الأحد الرئيس التونسي قيس سعيد وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حالياً في العاصمة تونس.

ورحب الرئيس التونسي خلال اللقاء بالوزير الصالح معربا عن سعادته باستضافة تونس لأعمال هذه الدورة متمنيا أن تتوج بالنجاح والتوفيق.

كما اكد سعيد أهمية الاجتماع بالنظر إلى ما يتناوله من موضوعات ومسائل أمنية تهدف إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

وحمل الرئيس التونسي الوزير الصالح تحياته وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لسموه بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب الكويتي بالتقدم والازدهار بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية.

ومن جانبه نقل الوزير أنس الصالح للرئيس التونسي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد متمنيا للرئيس سعيد ولتونس دوام التقدم والرقي.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن المسائل الدولية والمستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية.