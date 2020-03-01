الفريق النهام بحث وقياديي الداخلية «معالجة» تقرير الجهات الرقابية

عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، اليوم الأحد، اجتماعاً مع قياديي الوزارة، بحضور أمين السر مدير مكتب التفتيش والتدقيق عبدالرحمن الدويش لمعالجة ماورد في تقرير الجهات الرقابية والمكتب الفني للجنة الميزانيات والحسابات الختامية بمجلس الأمة.

وتم استعراض جدول الأعمال ومناقشة ما يتضمنه من بنود وما تم تسويته من ملاحظات و المتبقي منها وأسباب عدم تسويتها.