“الرحمة العالمية”: 20 ألف نازح سوري استفاد من المساعدات الإنسانية

واصلت جمعية الرحمة العالمية تقديم مساعداتها للنازحين السوريين المتضررين، وتوفير وسائل التدفئة الضرورية للأسر التي تحتاج إلى الدعم الإنساني، استفاد منها 20 ألف شخص.

وقال رئيس مكتب سوريا وتركيا في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم إن الجمعية قامت بتوزيع خيام ومستلزمات للإيواء، وطحين، وماء، ووجبات جاهزة، وسلة معلبات، وتدفئة وبيوت سكنية، كما قامت بإجراء عمليات طبية، ودعم مستشفيات، حيث استفاد من الخيام ومستلزمات الإيواء 600 أسرة، فيما استفاد من الطحين والماء 5000 أسرة، واستفاد من السلات الغذائية 1500 أسرة، واستفاد من البيوت السكنية 280 أسرة، واستفاد من الوجبات الجاهزة 7000 أسرة، ومن العمليات ودعم المستشفيات 420 أسرة.

وتطرق السويلم إلى الأوضاع الإنسانية للنازحين واللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى ارتفاع أرقام النازحين، حيث شهد منتصف العام الحالي نزوح أكثر من 700.000 شخص من أرياف حماة وريف إدلب الجنوبي إلى المخيمات قرب الحدود التركية، ويعاني معظم النازحين من صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتهم الرئيسة للبقاء على قيد الحياة، كما يعانون من نقص كبير في توفير متطلباتهم الحياتية، خاصة في مجال التدفئة والمفروشات ومستلزمات الشتاء.