«الخطوط الكويتية» تحتفل مع المسافرين بالأعياد الوطنية

استقبلت شركة الخطوط الجوية الكويتية المسافرين القادمين على متن رحلاتها في مبنى الركاب رقم 4 ، حيث احتفلت الشركة مع المسافرين بمناسبة حلول ذكرى عيد الاستقلال ويوم التحرير لدولة الكويت ، كما قامت الخطوط الجوية الكويتية بتوزيع أعلام دولة الكويت والهدايا للمسافرين القادمين والتقاط الصور التذكارية معهم ، حيث اتسمت الأجواء بكل معاني المحبة والمودة والفرحة والوفاء للوطن من قبل المسافرين القادمين وموظفي الكويتية لتجسّد بذلك الروح الوطنية وأجواء الاحتفالات في البلاد.

وبهذا الشأن، قال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي: “بمناسبة هاتين المناسبتين العزيزتين على قلوبنا جميعاً تحرص الخطوط الجوية الكويتية بشكل سنوي على أن تحتفل بالاعياد الوطنية للبلاد عيد الاستقلال ويوم التحرير مع المسافرين القادمين إلى أرض الوطن، حيث تقوم الشركة باستقبالهم والترحيب بهم ومشاركتهم الاعياد الوطنية الامر الذي يبرز دور الخطوط الجوية الكويتية في تلك المناسبة السعيدة ويجسد معاني الوفاء لوطننا الحبيب الكويت”.

وأضاف العنزي: “الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل متواصل بأن يكون لها دور فعّال في خدمة المجتمع ومشاركته أفراحه كونها الناقل الوطني لدولة الكويت، فهي تسعى باستمرار على تقديم وتوفير خدماتها لركابها الكرام منذ قيامهم بعملية الحجز مروراً بدخولهم المطار وتسهيل اجراءات سفرهم لوجهتهم وصولاً إلى صعودهم على متن طائراتها وتلقيهم أفضل الخدمات ، كما لا تألو الخطوط الجوية الكويتية جهداً بالرد على استفسارات عملائها الاعزاء وتوجيههم سواء عبر خدمة الاتصال الهاتفي 171 أو عن طريق خدمة برنامج الواتساب على مدار ال24 ساعة”.

واختتم العنزي تصرحه قائلاً: “لا يسعنا في هذا المناسبة إلا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزارء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله والحكومة الرشيدة وللشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين بمناسبة حلول الاعياد الوطنية لدولة الكويت عيد الاستقلال ويوم التحرير متمنياً من الله عز وجل بأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ودوام الازدهار والتقدم والامن والأمان والطمأنينة”.