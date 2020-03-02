بلدية الفروانية: تحرير 23 مخالفة بعد الكشف على 60 محلاً

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام قسم تدقيق المخالفات بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بالمجمعات التجارية بمنطقة الفروانية للتاكد من إلتزام المحلات بلوائح ونظم البلدية والتى ترأسها رئيس قسم تدقيق مخالفات البلدية أمينة العنزي، موضي العتيبي، إسراء عبد الأمير، مريم الحربي، الجوهرة المطيري، فاطمة الكندري، شمايل الملا، ناديا كمال ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي، مشيرة إلى الجولة أسفرت عن الكشف على 60 محلا.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة الدكتور ناصرالرشيدي، أن الجولة التفتيشية التي نفذتها مفتشات الادارة على المحلات التجارية بمنطقة الفروانية أسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة تمثلت في إقامة إعلان بدون ترخيص وإضافة إعلان آخر بدون ترخيص وإقامة إعلان بترخيص منتهي وعدم وضع الترخيص في مكان بارز وذلك بعد الكشف على 60 محلاً .

وشدد الرشيدي على أصحاب المحلات التقيد بالاشتراطات واللوائح التي تضمنتها لائحة المحلات والإعلانات مشيرا إلى أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك من خلال حملاتهم التفتيشية المفاجئة و المتواصلة مؤكدا على أنها ستشمل كافة المناطق بالمحافظة ، للتأكد من مدى إلتزام المحلات بتراخيص الإعلانات.