«الأسر المتعففة» تتفقد أسرها في ظل الأوضاع السائدة

قال المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بأن الجمعية حثت متبرعيها على المسارعة في تخصيص التبرعات والتصدق على مشاريع البر والإحسان المختلفة لاسيما مشاريع الجمعية المتنوعة التي تخدم شرائح مختلفة من الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت من باب الأقربون أولى بالمعروف.

وشدد المبارك أن الصدقات في مثل هذه الأوقات بابا لكسب رضا المولى عز وجل وهي سبب يرفع فيها الله تعالى البلاء والكرب عن البلاد والعباد ، مناشدا الجميع بالتزام محاسن الأفعال وبالصدقات ولزوم أمر الله والمواظبة على الدعاء ..

وبين بدر المبارك بأن الجمعية حثت المستفيدين من تبرعاتها على الالتــزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة وتتبع الأخبار الرسمية دون الالتفات إلى الإشاعات والتزام الحذر والحيطة في مواجهة أعراض وتبعات مرض الكورونا الذي يتمدد حول العالم.

وأعرب في سياق حديثه عن شكر وتقدير الجمعية للإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها كما حث المبارك الجمهور من المواطنين والمقيمين اللجوء إلى الله والتزام الدعاء وأذكار التحصين التي تعتبر حرزا مؤكدا من المرض وغيره من الأسقام والبلايا والكرب موضحا بأن الصدقة أيضا باب من أبوب التحصن وأن الله يدفع به البلاء ويمنع بها المرض والكرب .

وأوضح بأن الجمعية اطمأنت على الاحتياجات الخاصة بالأسر المتعففة داخل الكويت التي تستفيد من تبرعات ومساعدات الجمعية وذلك في ظل الأوضاع التي يعيشها العالم والكويت من انتشار لفيروس مرض كورونا المستحدث ، خصوصا تلك المتعلقة باحتياجات الأسر التي يعاني معيلوها من المرض و الإعاقة أو ممن ليس لديها المعيل أصلا.

وأضاف بأن الجمعية عرضت توفير المستلزمات اللازمة لمواجهة هذا الوباء للأسر التي تتعامل معها من المعاقين وفاقدي المعيل ومن المرضى ممن لا يستطيع توفير احتياجاتها التي يلزم توفرها من أجل تخفيف وحصار تفشي المرض ضمن مساهمة الجمعية في هذا الجهد مشيرا بالجهود المشـكورة التي تقوم بها شرائح المجتمع الرسمية والطوعية المختلفة.

وذكر بأن الجمعية تدعو المحسنين الكرام للوقوف معها في مشاريعها التي تطرحها من اجل توفير الاحتياجات الأساسية واللازمة للأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت والتخفيف من غلواء احتياجاتها سواء كانت غذائية أو احتياجات اجتماعية او غيرها من الحاجات المختلفة.