«الشؤون»: ندب 69 مواطناً ومواطنة للعمل بوظيفتي مراقب مالي وإداري في «التعاونيات»

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن اجتياز 69 متدرباً ممن خاضوا البرنامج التدريبي للاختبارات المؤهلة للعمل في قطاع التعاون بوظيفتي «مراقب مالي – مراقب إداري».

وقال في تصريح صحافي «عقب إعلان الوزارة فتح باب تقديم الطلبات للالتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل لوظيفة مراقب تعاون في ديسمبر الماضي، تقدم مجموعة كبيرة من المواطنين الحاصلين على مؤهلات حقوقية ومحاسبية للدورة، وخاضوا برنامجاً تدريبياً، نتج عنه نجاح 69 مواطناً ومواطنة عقب اجتياز الاختبارات الرسمية»، مبيناً أن المقبولين لوظيفة مراقب مالي 19 متدرباً، و50 آخرين لوظيفة مراقب إداري.

وحول إجراءات التعيين للمقبولين أوضح أنه سيتم ندب المقبولين من جهات عملهم إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، لتوزيعهم حسب حاجة الجمعيات التعاونية من خلال إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني.

واختتم تصريحه مؤكداً حرص قياديي الوزارة على تشجيع العمالة الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال في كافة القطاعات، وفقاً للوائح ديوان الخدمة المدنية.