«الإخاء الوطني»: نعول على وعي الشعب الكويتي لتجاوز الأزمات

أصدرت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بياناً بشأن جريمة “تخوين المواطنين وازدراء عقائدهم”، جاء فيه:

“في سابقة تاريخية شاذة عن عادات وتقاليد مجتمعنا الكويتي الذي جبل على التعاضد والتكاتف في الملمات والأزمات خرجت علينا بعض أصوات النشاز من أعداء الوطن والمقتاتين على الأزمات لتنثر بذور الفتنة والشقاق بين أطياف الشعب الكويتي.

وإنا إذ نعول على وعي الشعب الكويتي وإدراكه وتمسكه بثوابته الوطنية ، نعرب عن أسفنا لمستوى الانحدار الذي وصل إليه البعض مستغلا ظهور إصابة بعض المواطنين بفيروس «كورونا المستجد» كوسيلة لاثارة الفتن عن طريق نشر الافكار والعبارات التي تخون بعض مكونات المجتمع الكويتي وتزدري عقائدهم.

وإن كان هذا النفس غريب ودخيل على إرثنا الاجتماعي والأخلاقي، فإن الأغرب هو الصمت المطبق الذي تلتزمه الجهات الأمنية تجاه هذه الغربان الناعقة بخراب الأوطان، وعدم اتخاذ أي إجراء بحق الجرائم التي تركتب بحق الوحدة الوطنية على مرأى ومسمع الجميع إلى درجة أوحت بانتهاء مفعول قانون حماية الوحدة الوطنية.

وأمام هذا التقاعس الحكومي وانعدام الأمل بالمؤسسة التشريعية لعجزها عن لجم بعض أعضائها ممن يتخذون الطرح الفئوي والطائفي مادة خصبة للتكسب الانتخابي أو لتصفية الحسابات.

نعلق الأمل على المخلصين من أبناء الكويت بمختلف فئاتهم وطوائفهم وانتماءاتهم في التصدي لهذه الجرائم البشعة التي تهدف إلى هدم أجمل المعالم الأخلاقية والثقافية التي تتميز بها الكويت ممثلا بتسامح المجتمع الكويتي وتحابه.

كما نعلق الأمل على جهاز النيابة العامة، الأمين على الدعوى العمومية، والمختص دون غيره بالتحقيق في تلك الجريمة وإحالتها لمحكمة الجنايات، فليس في القانون ما يمنع النائب العام من أن يأمر من تلقاء ذاته بفتح تحقيقاً في الجريمة المشار إليها، والتي لازالت مشهودة عبر حسابات «تويتر» وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وإن مثل هذا الإجراء سبق وإن أتخذ في دول ذات أنظمة قانونية مشابهة لأنظمتنا.

هذا، ويهم الجمعية أن تختم بيانها بمناشدة القضاء بأن يلتفت في سياسته القضائية نحو النزر اليسير من وقائع المساس بمكونات المجتمع الكويتي، والمرفوعة إلى المحاكم بناءً على شكاوى فردية من مواطنين متضررين. اذ لم تحقق تلك السياسة غايتها في الردع، كما حققته سياسات قضائية أخرى في جرائم سياسية وإجتماعية مختلفة، مثل جريمة المساس بالذات الأميرية، وجريمة تعريض العلاقات الدبلوماسية للخطر مع دول شقيقة وجريمة المساس بالصحابة وامهات المؤمنين -رضي الله عنهم-.

حفظ الله الكويت وطناً للجميع.”