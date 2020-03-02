“الجمارك” تؤمن مفتشيها بكمامات وقفازات ونظارات واقية

في اطار حرص الإدارة العامة للجمارك على توفير كل ما من شأنه حماية منتسبيها من خطورة انتقال فيروس كورونا وبناءاً على توجيهات وإرشادات وزارة الصحة الكويتية، قامت الإدارة العامة للجمارك بتوفير والبدء بتوزيع مستلزمات الوقاية وهي 40000 الف كمام و3080 نظارة واقية و57500 قفاز و3345 علبة مناديل مطهرة في عموم المنافذ.

وتؤكد «الجمارك» استمرار إجراءات تعقيم جميع مرافقها بشكل مستمر، ووقف الدورات التدريبية سواء المقامة في مركز التدريب الخاص بالإدارة العامة للجمارك أو الدورات الميدانية إلى جانب بث الإرشادات الخاصة بوزارة الصحة من خلال الشاشات الذكية.