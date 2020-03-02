رئيس الوزراء: سمو الأمير أمر بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي للفرق المكلفة بمواجهة كورونا

نقل سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، رسالة سمو أمير الشيخ صباح الأحمد، بالشكر والتقدير إلى ابنائه وبناته العاملين بالفرق التي تواصل الليل بالنهار والمكلفة بمواجهة فيروس كورونا».

وأضاف «أن سمو الأمير خص من يقف بالصفوف الأمامية الذين يقدمون أقصى التضحيات، وأمر سموه بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لتلك الجهود».