نائب وزير الخارجية يجتمع مع السفير الايراني

اجتمع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله اليوم الاثنين مع سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت محمد إيراني وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.