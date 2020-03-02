العوضي: نجدد التزام الكويت الدائم بدعم القضية الفلسطينية

اكد مسؤول كويتي اليوم مجددا موقف دولة الكويت المبدئي والتزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها “القضية المركزية” للعرب.

وقال مساعد وزير الخارجية لكويتي لشؤون الوطن العربي فهد العوضي لوكالة الانباء الكويتية على هامش اعمال الدورة «153» لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إن الدعم الكويتي للأشقاء الفلسطينيين سيستمر “حتى ينالوا جميع حقوقهم المشروعة وفق القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن التي وافق عليها المجتمع الدولي”. واشار الى وجود دعم دولي ومن الاتحاد الاوروبي لهذه الحقوق المشروعة مؤكدا أهمية أن وجود حل بديل من الجانب العربي يستند إلى قرارات الشرعية الدولية و«مبادرة السلام العربية» في مواجهة خطة السلام الامريكية.

واضاف العوضي “نحن في دولة الكويت مستمرون في دعم الاشقاء في فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية حتى الوصول الى حل لهم يرضيهم”.

وفيما يتعلق بالموضوعات التي تهم المنطقة العربية والمطروحة على جدول اعمال الدورة «153» لمجلس الجامعة أعرب العوضي عن الامل في التوصل الى “التوافق والتفاهم والتعاون” خلال المناقشات بغية رفع مشروعات القرارات الى وزراء الخارجية العرب بعد غد الاربعاء. واوضح ان ثمة عدة موضوعات بما فيها “الملفات الملتهبة” في مناطق النزاع بخاصة في سوريا واليمن وليبيا وكذلك الوضع في فلسطين المحتلة مؤكدا رفض مجلس الجامعة للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.