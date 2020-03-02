سفارتنا لدى فرنسا تدعو المواطنين الى التقيد بالإرشادات الصحية

دعت سفارة الكويت لدى فرنسا أمس المواطنين الكويتيين الموجودين على الاراضي الفرنسية الى ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات الصحية التي اعلنتها السلطات الفرنسية.

وطالبت السفارة في بيان المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر نظرا لوجود حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في فرنسا والتقيد بالتعليمات المعلن عنها عبر موقعي السلطات الصحية الفرنسية التاليين: كما اكدت السفارة استعدادها لتلقي الاتصالات والاستفسارات بهذا الشأن على هواتف الطوارئ الاتية: 0033147235425 0033670673834.