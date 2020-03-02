«اجتماعية إعانة المرضى» تعلن عن برنامجها التوعوي الصحي للوقاية من «كورونا»

قال جاسم الربيع مدير ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى عن برنامجهم التوعوي الصحي عن مرض الكورونا ” من حقك أن تعرف” فهو شعار برنامجنا الذي نقوم بتنفيذه حيث نحرص على مواكبة آخر المستجدات العالمية فيما يختص بالتوعية الصحية للمجتمع ككل، سعياً منها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خلال برامج التوعية الصحية المكثفة وذلك لرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع وإبراز دور الجمعية كمؤسسة خيرية تهدف لخدمة كافة فئات المجتمع وذلك للوصول إلى أحد أهداف التنمية المستدامة لدولة الكويت وإيماناً منا بدور الجمعيات الغير ربحية في المساهمة جنباً إلى جنب مع أهداف حكومة دولة الكويت الرشيدة في إبراز أهمية رفع كفاءة الخدمات الصحية في دولة الكويت.

ان موضوع العدوى بفيروس الكورونا وتداعياته وما أصاب جمهورية الصين ومن حولها من دول بهذا الفيروس الخطير وحيث أن دولة الكويت هي جزء لا يتجزأ من المنظومة العالمية ونظراً لما أصاب الدول من أوبئة ومستجدات جراء العولمة ، وتنفيذاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية فإن للتوعية الصحية عن المرض ومسبباته وكيفية انتقاله وكيفية الوقاية منه دوراً هاماً في طمأنة الناس والتوصل إلى أفضل الطرق لتجنب انتشاره في المجتمع.

وتحرص إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى على تنفيذ مشاريعها الضخمة بكل جدية وحرفية، ويعتبر هذا البرنامج ضمن مشروع الإدارة المستحدث وهو المشروع الثالث عشر لعام 2020 تحت اسم ” مستعدين لأي طارئ” وإيماناً منا لما علينا من مسئوليات تجاه هذا الموضوع فإننا قد قمنا بوضع خطة توعية صحية متكاملة نوجزها فيما يلي:

أولاً: المطبوعات الصحية

ضمن مشروع ” اقرأ لصحة أفضل” تم وضع خطة مطبوعات لتتماشى مع الحدث وذلك كالتالي:

– تم طباعة عدد 5000 نسخة من أنفوجراف توعية بعنوان ” ما الذي يجب أن تعرفه عن فيروس الكورونا الجديد – أنفوجراف 96″ وتم توزيعها على جميع المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ذات المشاركات المجتمعية مع الصندوق، وقد نفذت الكمية خلال أسبوع وتم إعادة طباعة 3000 نسخة إضافية وكذلك طباعة نسخ إضافية عند الضرورة.

– كما تم إعداد عدد 5 رول أب توعية عن أعراض المرض وكيفية انتقاله وطرق الوقاية للمشاركة به في المعارض والملتقيات التي تشارك بها الإدارة.

– كما سيتم إعداد نشرات توعية عن الكورونا بواقع نشرة اسبوعية تتضمن آخر مستجدات المرض وذلك لإطلاع الناس عن الحقائق حول الموضوع وحتى تنتهي الحاجة. علماً انه جاري إعداد النشرة الثانية والتي تتضمن ردود على بعض الأسئلة والشائعات حول مرض الكورونا.

ثانياً: مواقع التواصل الاجتماعي

– ضمن مشروع ” تواصل لتنعم بالصحة” وتحت شعار ” من حقك أن تعرف” يتم نشر 3 منشورات توعية صحية يومياً على انستجرام اجتماعية اعانة المرضى عن آخر مستجدات مرض الكورونا مع التركيز على الرد على الشائعات والمعتقدات الخاطئة وذلك بهدف تغيير السلوكيات الخاطئة وهي أحد أهم أهداف التوعية الصحية.

– إرسال رسائل واتساب على قاعدة البيانات الخاصة بالصندوق للتوعية ضد مرض الكورونا.

ثالثاً: محاضرات المدارس:

– تم تكثيف المحاضرات الخاصة بمرض الكورونا « أو تخصيص ربع ساعة في بداية كل محاضرة» ضمن مشروع مدرستي ترقى بصحتي وذلك طيلة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020.خاصةً المحاضرات التي يلقيها أطباء ادارة تعزيز الصحة وادارة الصحة العامة.

– توزيع نشرات التوعية الصحية التي أعدتها الجمعية لهذا الغرض على طلبة وطالبات المدارس.

رابعاً: الديوانيات الصحية:

– أعلنت إدارة التنمية الاجتماعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن استعداد الإدارة عمل ندوات توعية بالديوانيات ضمن مشروع ” ديوانيتنا .. صحة وعافية” وقد تم البدء في تلبية طلبات أصحاب الديوانيات لإقامة تلك الندوات خلال شهر فبراير ومارس الحالي اضافة الى الرد الهاتفي على اي اسئلة تردنا من رواد الديوانيات او اي جهات وافراد .

خامساً: مشروع صيامك صحتك:

سوف يتم إدراج موضوع الكورونا وكيفية الوقاية منه ضمن برنامج التوعية المزمع إقامته خلال شهر رمضان المبارك في مساجد دولة الكويت ضمن مشروع صيامك صحتك وذلك حسب مستجدات الأمور.

سادساً: محاضرات وورش عمل للوزارات والمؤوسات والمراكز الحكومية والاهلية

حسب الطلب حيث نقوم بتلبية هذه الطلبات وترتيب وتنظيم مواعيدها بالتنسيق مع ادارات وزارة الصحية وعلى رأسها ادارة تعزيز الصحة وادارة الصحة العامة

سابعا: مراجعة المواد العلمية:

بحرفية شديدة ومهنية صحية نقوم بمراجعة المواد العلمية « فيديوهات ومواد مقروءة ومواد إعلامية على وسائل التواصل» التي ترد إلينا عن مرض كورونا من جهات لها علاقة بالتوعية الصحية وتقوم الادارة بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والمعلومات المغلوطة عن المرض.

ثامنا : الشراكات المجتمعية :

ان كل هذه المشاريع والبرامج والانشطة تقوم بفضل الله اولا ثم بجهود الشراكات المجتمعية مع الصندوق والمتمثلة بادارات وزارة الصحة « إدارة تعزيز الصحة / إدارة التغذية و الإطعام / خدمات العلاج الطبيعي/ إدارة الطوارئ الطبية/ إدارة الصحة العامة / ادارة الاسنان – برنامج صحة الفم و اسنان المدرسي / مركز الصحة النفسية / ادارة الخدمات التمريضية» وكذلك الهيئة العامة للغذاء و التغذية.ووزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بقطاع المساجد والمدارس من خلال المناطق التعليمية بوزارة التربية والهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع «إدارة رياضة المجتمع».ثم بتبرعات ودعم الجهات كالامانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة اضافة الى أصحاب الايادي البيضاء من الاخوة والاخوات المحسنين في دولتنا الحبيبة الكويت.

ختاما :

تسعى دائما جمعية صندوق اعانة المرضى بشكل عام إلى القيام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع والمرضى عبر جملة من الانشطة والفعاليات والبرامج المتنوعة والفاعلة و هذا يدل على مدي استشعار الصندوق بقدر المسئولية الملقاة على عاتقه و تماشيا مع رؤية الكويت التنموية 2035 و إلهاماً من النطق السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه قائد الإنسانية، سائلين المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.