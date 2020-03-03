«الخدمة المدنية» يشيد بالتزام «الإطفاء» التام بتطبيق القوانين واللوائح والقرارات الإدارية

توجه نائب المدير العام لشئون قطاع الإدارية والمالية بالإدارة العامة للإطفاء اللواء صالح احمد الأنصاري بالشكر إلى ديوان الخدمة المدنية معبرا عن خالص تقديره وامتنانه لما تضمنه كتابهم من إشادة بجهود الإدارة العامة للإطفاء للسنة الثالثة على التوالي في حرصها على تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وتعاميم ديوان الخدمة المدنية تطبيقا سليما وحرص الإدارة العامة للإطفاء في المحافظة على روابط التعاون المثمر.

وقد نجحت الإدارة بعدم وجود أي مخالفات خاصة بشؤون التوظف وتصويب الملاحظات التي ترد من فريق مراقب شئون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية من أجل الحفاظ على المال العام خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٩ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك عن السنة الميلادية ٢٠١٧ و ٢٠١٨ في إطار تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد بشأن ضرورة الالتزام بالعمل الجاد والدؤوب تحقيقا للصالح العام والحفاظ على المال العام وتطبيق سياسة الترشيد والإنفاق وهو نهج اتبعته الإدارة العامة للإطفاء منذ أمد بعيد انطلاقا من ايمانها بمسئوليتها اتجاه هذا البلد بما يحقق صالح الوطن والمواطن.