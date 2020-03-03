ظاهر الصويان: «الحكومة الإلكترونية» توفر الوقت والجهد وتحافظ على الصحة العامة

أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، أن الهيئة العامة للقوى العاملة تمد يد العون لاتحاد الصيادين وتجعل خدماتها الأونلاين أكثر سهولة ويسر، لافتا إلى أن هناك تواصل هادف ومثمر مع الهيئة وحرص على إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وثمن الصويان جهود مدير عام القوي العاملة أحمد الموسي لتذليله أي تحديات في هذا الشأن، كما ثمن جهود المهندسة رباب العصيمي التي حرصت على متابعه إنجاز المعاملات أونلاين مع الاتحاد، مشيدا بجهود جميع القياديين في الهيئة العامة للقوى العاملة ومدراء إدارات العمل بالمحافظات.

وأضاف الصويان أن تطبيق الاونلاين هو أحد خطوات الحكومة الإلكترونية، معربا عن سعادته بالإنجازات العديدة التي شهدتها الكويت فيما يخص الحكومة الإلكترونية وتحويل إنجاز المعاملات في الكثير من الجهات إلى أونلاين ما يساهم في توفير الجهد والوقت، بالإضافة إلى أن الأونلاين أكثر أمانا ويحافظ على الصحة العامة من الإزدحامات ونقل العدوى في ظل الأوبئة التي أصبحت تهدد الصحة العامة.