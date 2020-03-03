«الإطفاء» نظمت برامج توعوية لمنتسبيها للوقاية من فيروس كورونا

نظمت مراقبة السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة للإطفاء صباح اليوم الثلاثاء زيارة توعوية لمركز البدع للإطفاء وذلك لتوعية منتسبي المركز بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد تحدث مراقب السلامة والصحة المهنية المقدم الدكتور فايز النصار عن بداية الفيروس وكيفية إنتشاره وطرق الوقاية منه للحد من إنتشاره خصوصا بما يخص مجال وطبيعة عمل رجل الإطفاء ، وبين النصار حرص الإدارة العامة للإطفاء علي سلامة رجال الإطفاء فقد تم توزيع الكمامات ومطهر الأيدي على جميع المراكز ، كما تم توزيع ملابس خاصة للوقاية من الفيروسات على المراكز القريبة من مستشفي جابر وأماكن الحجر الصحي المخصصة من قبل الدولة.

وذكر النصار ان هذه الزيارة التوعوية تأتي بتوجيهات من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص استكمالا لزيارات سابقة تقوم بها مراقبة السلامة والصحة المهنية بشكل يومي لجميع مراكز الإطفاء التابعة للإدارة العامة للإطفاء وعلى جميع النوبات لإعطائهم الإرشادات الوقائية.