«الطيران المدني»: فحص طبي للوافدين القادمين من 10 دول

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء تعميما لجميع المسافرين الوافدين القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان إجراء فحص طبي «شهادة -2019 » يؤكد خلوهم من فيروس الكورونا المستجد «كوفيد 19» قبل دخلوهم للبلاد.

وشددت الادارة ان يكون إجراء الفحص صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة دول الكويت مضيفة انه حال عدم وجود سفارة كويتية في هذه الدول يجب اعتمادها من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

وذكرت ان التعميم سيطبق من 8 مارس الجاري مبينه أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أية تكاليف مالية وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يستثنى من التعميم أعلاه المواطنين الكويتيين إذ ستطبق عليهم اجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية.