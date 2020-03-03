«التربية»: اجتماع مجلس الوكلاء ناقش الاستعدادات الخاصة بالعودة للمدارس

قالت وزارة التربية إن اجتماع مجلس الوكلاء برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي، عُقد صباح اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد للشئون القانونية د. بدر بجاد، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة أ. فيصل المقصيد، والوكيل المساعد للتعليم العام أ. اسامة السلطان ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أ. ضيدان العجمي.

وأوضحت في بيان أن الاجتماع ناقش الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس، وإجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وخلص الاجتماع إلى العديد من النتائج والقرارات التي من شأنها تأمين الوقاية الصحية الكاملة في المرافق التعليمية، منها إلغاء طابور الصباح في المدارس بجميع مراحلها التعليمية، وتقنين الفرص المدرسية، تنظيم عمليات البيع والشراء في المقاصف للحد من التجمعات الطلابية حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكافة الدارسين وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس من خلال 1100 جهاز قياس حراري سيتم تزويدنا بها من وزارة الصحة.

وقالت إن المجلس أوصى بالبدء الفوري في عمليات النظافة وتعقيم جميع الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والإنتهاء من توفير كافة وسائل الوقاية في المدارس قبل استئناف الدراسة والتأكد من سلامة ونظافة المرافق الصحية، على أن يكون الأمر تحت إشراف مراقبات الخدمات بالمناطق التعليمية.

ولفتت إلى أنه تقرر تفعيل دور الناطق الرسمي الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد لتوحيد الخطاب الإعلامي، وتفعيل دور فريق إدارة الأزمات والخطوط الساخنة المباشرة في المناطق التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية ستجتمع غداً الأربعاء مع الوكيل المساعد للصحة الوقائية د. عبدالرحمن المطيري ومديرة الصحة المدرسية د. دلال الودعاني للوقوف على استعدادات العيادات المدرسية في المدارس وإجراءات تجهيزها بالكامل.