العفاسي تفقد محكمة الجهراء: سلامة الموظفين والمراجعين.. أولوية

قام وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشارد. فهد العفاسي، بجولة تفقدية لمحكمة الجهراء للاطمئنان على سلامة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة للوقاية الصحية والالتزام بالارشادات الصادرة من وزارة الصحة، مؤكداً ان سلامة الموظفين والمراجعين هي “اهتمامنا الاول في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وخلال الجولة أحال العفاسي عددًا من موظفي محكمة الجهراء الى التحقيق الاداري بسبب عدم التزامهم بحسن سير العمل، مؤكداً حرص العدل على تذليل كافة العقبات امام المحامين والمتقاضين لتحقيق رسالة الوزارة عبر تأمين كل مستلزمات العمل لانجاز قضايا المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل موظف مقصر في عمله او يعطل مصالح المواطنين والمراجعين، داعياً الى الالتزام بالعمل الجاد والمساهمة في تذليل كافة العقبات تجاه المواطنين وخدمتهم وفق الاطر القانونية.