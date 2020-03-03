السفير المصري التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية

صرح السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية بأنه قد التقى أمس بالسيد السفير سامي الحمد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وانه تم خلال اللقاء تناول مجمل العلاقات القنصلية بين البلدين، والتطورات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها دولة الكويت مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا بما في ذلك تلك المتعلقة بمصر.

وأضاف السفير القوني ان اللقاء يأتي في إطار التشاور بين البلدين في هذا الشأن، وفي إطار متابعة الاتصال التليفوني الذي تم بين السيد الوزير الشيخ احمد الناصر مع السيد الوزير سامح شكري.