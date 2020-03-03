رئيس مركز التواصل الحكومي يبحث مع رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي توحيد الجهود لمواجهة “كورونا”

بحث رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم مع رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي حسين العازمي وعدد من رؤساء مجالس ادارات نقابات الوزارات والجهات الحكومية سبل تعزيز التعاون مع الحركة النقابية لتوحيد كل الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال المزرم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الثلاثاء إنه تم في الاجتماع بحث آلية توحيد الرسالة الاعلامية للتعامل مع تداعيات «كورونا المستجد» بغية التصدي للاشاعات واستياق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وأضاف أن المجتمعين أعربوا في ختام الاجتماع عن خالص شكرهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على التوجيه السامي بتقديم مظاهر التكريم المعنوي والمادي تقديرا لجهود المكلفين بمواجهة الفيروس.

وأشار الى أن المجتمعين اعربوا كذلك عن شكرهم وتقديرهم لكل العاملين في الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة هذا الفيروس.

من جهته أكد العازمي في تصريح مماثل ل إن الاتحاد وضع جميع الكوادر النقابية في تصرف الحكومة للتعامل مع تداعيات «كورونا المستجد».

وقال إن كل نقابة حكومية قامت بعمل لجان تطوعية داخلية منذ بداية ظهور الفيروس لحث المجتمع الكويتي على نبذ الاشاعات واستيقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية لبث الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في البلاد وتجديد التأكيد على أن الجهات الحكومية تتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بكل شفافية.

وأشار الى قيام كل نقابة حكومية بتوزيع الكمامات وكفوف الايدي والسوائل المعقمة لليدين على منتسبي كل نقابة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الفيروس.

وأكد أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على إعداد خطة عمل لنشر التوعية وكيفية التعامل مع هذا الفيروس.