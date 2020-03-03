وزير الصحة: اتخذنا إجراءات لمواجهة “كورونا” تزيد على ما تطلبه “الصحة العالمية”

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء اتخاذ الوزارة اجراءات احترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تزيد على ما تطلبه منظمة الصحة العالمية مثمنا في الوقت ذاته جهود “أبطال” الوزارة الذين يقدمون تضحياتهم في سبيل الكويت.

جاء ذلك في تصريح للشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش الزيارة التي قام بها رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لمقر الحجر الصحي في «منتزه الخيران» لمتابعة الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وتفقده للكوادر الطبية والإدارية.

وقال الشيخ باسل الصباح إن اجراءات الوزارة تسير وفق ما هو مخطط لها في المحجر وكل المحاجر الأخرى متوقعا ظهور علامات التعافي والشفاء على المصابين الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هناك فحصا دوريا لبعض المرضى الذين يعانون أمراضا مزمنة سابقة مبينا أن محجر «منتزه الخيران» يضم أطباء بمختلف التخصصات وطاقما تمريضيا من الجنسين إلى جانب طاقم صيادلة وطوارئ طبية وإسعاف مجهز بالكامل لحالات الاشتباه بالفيروس أو الحالات الأخرى.

وأوضح أن الطاقم الإداري المكون من أطباء بشريين وأطباء أسنان وأطباء أطفال ومتطوعي تمريض وفنيين واداريين دورهم الأساسي هو الإشراف على خدمة النزلاء وتقديم الدعم المعنوي واللوجستي للجميع.

وتفقد الوزير أماكن تخزين الوجبات ومخزون الغذاء الذي يصل عن طريق التبرعات والمساعدات إلى جانب عيادة الأسنان المتنقلة وكذلك الصيدلية المجهزة بالكامل لخدمة جميع النزلاء إضافة إلى «الكول سنتر» الجديد الذي تم استحداثه بإشراف مجموعة من الشباب المتطوع على مدار اليوم ردا على الاستفسارات والاتصالات والشكاوى.

واطلع كذلك على العيادة الطبية وطرق التعقيم إلى جانب سيارات الطوارئ الطبية والتجهيزات لتسهيل زيارة المرضى ونقل حاجاتهم مثمنا في هذا الصدد دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي والمتطوعين المدنيين الموجودين في الرد على اتصالات نزلاء المنتزه وحل العقبات والمشاكل التي تواجههم.