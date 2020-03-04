وزيرة الخدمات بالإنابة تتفقد الإجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات بالإنابة مريم العقيل بزيارة الى مطار الكويت الدولي للاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الادارة العامة للطيران المدني للتعامل مع فيروس كورونا المستجد .

والتقت العقيل خلال زيارتها رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وعدد من المسؤولين حيث حضرت الاجتماع اليومي للجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا واطلعت على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الادارة العامة للطيران المدني على مدار الساعة لمتابعة المستجدات التي تطرأ في دول العالم للتعامل مع الفيروس وكيفية تعامل مطار الكويت الدولي مع هذه التطورات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية .

وقد نقلت الوزيرة العقيل شكر وتقدير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لجميع العاملين في الادارة العامة للطيران المدني خاصة وأنهم يقفون في الصفوف الأولى لحماية الكويت كونهم يتعاملون مع الركاب القادمين الى مطار الكويت، مؤكدة ثقتها بقدرة مسؤولي وموظفي الطيران المدني في تجاوز كل الصعاب لخدمة بلدهم الكويت بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وخصوصا وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية وكذلك شركات الطيران ومقدمي الخدمة العاملة في مطار الكويت الدولي .