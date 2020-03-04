بلدية الجهراء: تحرير 31 مخالفة إعلان.. وإزالة 30 إعلاناً عشوائياً

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الجهراء ممثلة في في النوبة «أ» بمراقبة المحلات والإعلانات بتنفيذ جولة ميدانية للتفتيش على المحلات بالمجمعات التجارية والجهراء الصناعية، مشيرة إلى أن تلك الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة إعلان.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة محسن الدويخ أن الجولة الميدانية التي ترأسها وأشرف عليها مراقب المحلات والإعلانات عبدالله الشمري والمفتشين بالنوبة «أ» بمراقبة المحلات والإعلانات على المحلات بالمجمعات التجارية والجهراء الصناعية للتأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية بلائحة المحلات والإعلانات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة إعلان تمثلت في عدم تجديد ترخيص الإعلان، إضافة إعلان بدون ترخيص، عدم صيانة الإعلان فضلا عن فتح محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية، إلى جانب إزالة 30 إعلان عشوائي من الشوارع والميادين تشوه المنظر الجمالي وتعمل على إعاقة الرؤية لقائدي السيارات.

وبدوره أوضح مراقب المحلات والإعلانات عبدالله الشمري بأن المفتشين التابعين للمراقبة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك من خلال جولاتهم المتواصلة.