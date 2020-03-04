المضف: حريصون على جاهزية «التطبيقي» التامة للتعامل مع الظروف الحالية

أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي المضف على ضرورة متابعة الجاهزية التامة لكافة القطاعات والإدارات التابعة للهيئة في إطار الاستعدادات الجادة التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة للتعامل مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأضاف مدير عام الهيئة عقب اجتماعات مستمرة مع نواب المدير العام وعمداء الكليات التطبيقية ومدراء المعاهد التدريبية وعمداء العمادات النوعية و مدراء الإدارات المعنية بالهيئة حرصه على الاطمئنان والوقوف على كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها الهيئة لتوفير الحماية اللازمة لكافة منتسبيها، والوقوف كذلك على استعدادات الكليات والمعاهد لاستقبال الطلبة في حال استئناف الدراسة .

وشدد د. المضف على ضرورة توفير كافة السبل لاستقبال أبناء الهيئة من الطلبة والطالبات قبل استئناف الدراسة بوقت كاف، مضيفا أن الفترة الحالية تشهد تطهير وتعقيم كافة القاعات الدراسية والمختبرات بكافة منشآت الهيئة ومواقعها المختلفة، كما سيتم تزويد الكليات و المعاهد بالمطهرات وأجهزة الوقاية اللازمة لكل الفصول و المختبرات والورش و مكاتب أعضاء هيئة التدريس و التدريب و الموظفين وأماكن الاستخدام العامة كالكافتيريا و المكتبة العامة لكل كلية ومعهد ومكاتب التسجيل و دورات المياه وممرات الفصول .

وأشار د المضف أن اللجنة العليا للقبول قد ناقشت إجراء التعديلات اللازمة على التقويم الدراسي للكليات والمعاهد خلال الفترة المقبلة ووضعت الحلول الجاهزة للتطبيق لتعويض الطلبة دراسياً عن فترة التعطيل موضحا أن الهيئة ستعلن عنها قبل موعد استئناف الدراسة بوقت كاف ليكون الطلبة والطالبات على علم بها .

وقال د. المضف أن الهيئة في إطار هذه الاستعدادات قامت بإجراء التعقيم اللازم لديوان عام الهيئة بالشويخ والعديلية وجميع الإدارات التابعة حرصاً منها على توفير المناخ الملائم والصحي لعمل كافة الموظفين، كما قامت بإعداد وتجهيز العديد من المنشورات التوعوية وبث الأفلام التسجيلية القصيرة عبر الموقع الرسمي للهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وبعض كلياتها التطبيقية، شاكرا تعاون وزارة الصحة والمسؤلين فيها كافة والوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر وإدارة الصحة العامة بالوزارة على تفاعلهم وتعاونهم مع الهيئة في توفير الامدادات الوقائية اللازمة لمواجهة هذه الظروف .

كما وشكر د. المضف أيضا نواب المدير العام وعمداء الكليات و مدراء المعاهد و عمداء العمادات النوعية ومدراء الإدارات المساندة و جميع إخوانه وأخواته منتسبي الهيئة على الجهود المبذولة والتعاون الكبير واللامحدود بينهم وموصول الشكر لجميع الروابط التي تخص أعضاء هيئة التدريس والتدريب و نقابة العاملين بالهيئة و الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة الذين أبدوا استعدادهم مشكورين للمساعدة والمشاركة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد..مشددا على أن الهيئة تحمل على عاتقها توفير كل سبل الراحة والسلامة لكافة منتسبيها من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب والهيئة الإدارية وكافة العاملين بها لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، داعياً الجميع الى ضرورة الالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية.