«الكويتية» تتسلم طائرة «ايرباص A330-800».. في الربع الثالث من 2020

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن انتهاء مصنع «الايرباص» من تجهيز أول طائرة مملوكة للخطوط الجوية الكويتية من طراز A330-800 وذلك تمهيداً لاستلامها خلال الربع الثالث من هذا العام ، حيث تعاقدت الشركة على شراء 8 طائرات من هذا الطراز سيتم استلامها توالياً حتى عام 2026 وحسب خطة الاستلام المتفق عليها من خلال العقد المبرم مع مصنع الايرباص في 30 سبتمبر 2018.

وأضافت الخطوط الجوية الكويتية في بيان صحافي أن طائرة ايرباص A330-800 قد حصلت مؤخراً على شهادة “صلاحية الطراز للطيران” من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية «EASA» وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية «FAA»، وذلك عقب نجاحها في اجتياز جملة اختبارات الطيران، حيث أجرت الطائرة التي تحمل الرقم التسلسلي 1888 برنامجاً من 370 ساعة طيران تجريبي و132 رحلة منذ رحلتها الأولى في نوفمبر 2018، لافتة إلى أنه تم اعتماد طائرة A330-800 مبدئياً مع وزن أقصى للإقلاع بلغ 242 طن وقدرة التحليق لمدى يصل إلى 7,500 ميل بحري، مع متوسط سعة يتراوح بين 220 إلى 260 راكباً في مقصورة مقسمة إلى ثلاث درجات، أو ما يصل إلى 406 مسافر في مقصورة من درجة واحدة بكثافة عالية.

وأشارت الخطوط الجوية الكويتية إلى أن طائرةA330-800 تعد ضمن الجيل الجديد من عائلة طائرات A330neo، وتعتبر الأطول مدىً للتحليق ضمن فئتها من طائرات الهيكل العريض ، كما أنها تستخدم محركات رولز رويس “ترينت 7000” الجديدة وجناح جديد محسّن بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد وجنيحات “شاركليتس” الجديدة المصنوعة من مواد خفيفة، مبينة أن هذه التحسينات أثمرت عن خفض استهلاك الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات المنافسة من الجيل السابق ذات الحجم المماثل.

وأوضحت الخطوط الجوية الكويتية أن المسافرين على متن طائرةA330-800 سيحظون بتجربة سفر بأعلى مستويات الراحة من خلال مقصورة “إيرسبيس” من إيرباص الحائزة على جوائز مرموقة والمزودة بأحدث التجهيزات والمزايا ومساحة أكبر لخزائن الأمتعة العلوية وإضاءة متطورة وأحدث وسائل الترفيه والاتصال، وستكون مقاعد طائرات الشركة من هذا الطراز بنظام الدرجتين أولهما «درجة رجال الاعمال» بعدد 23 مقعد وثانيهما «الدرجة السياحية» بعدد 203 مقعد وبسعة إجمالية 226 مقعداً، وفقاً لترتيبات داخلية ومعايير عالية تجمع بين الراحة والفخامة لاستمتاع الركاب في الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة على المدى المتوسط والطويل.

وتابعت الخطوط الجوية الكويتية بأن عائلة طائرات A330neo تتميز بالتماثل الكبير من قبل استخدام الطيارين مع عائلة طائرات A350XWB من الطائرات العريضة الهيكل والمتعاقد على شراء خمسة منها من قبل الخطوط الجوية الكويتية ، مما يسهم في خفض تكلفة تدريب الطيارين وتأهيلهم ويعزز من إنتاجيتهم، كما سيستفيد موظفو الصيانة من مزايا ترابط البيانات عبر منصة “سكاي وايز” الجديدة والتي ستساعدهم على التنبؤ بالمشاكل المحتملة قبل حصولها، وبالتالي ضمان أقصى إنتاجية إقتصادية للطائرة.