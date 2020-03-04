“التربية”: توزيع أجهزة القياس الحراري على المدارس.. الأحد المقبل

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن البدء بتوزيع الأجهزة الخاصة بالقياس الحراري على المدارس اعتبارا من يوم الأحد المقبل بواقع جهازين لكل مدرسة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي وزارة الصحة للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس وتجهيز العيادات المدرسية بالكامل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ولفتت الى أن الاجتماع خلص إلى تزويد وزارة التربية بالهيئات التمريضية للمدارس الجديدة وانطلاق حملات توعوية وتوزيع بروشورات إرشادية على الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للوقاية من الفيروس.

وذكرت أنه شارك في الاجتماع الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للتعليم العام اسامة السلطان والوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالرحمن المطيري ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضيدان العجمي ومديرة الصحة المدرسية الدكتورة دلال الودعاني.