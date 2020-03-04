الوزير الصالح ينعى والده

نعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، والده.

وقال الصالح، «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. ولكل أجل كتاب».. بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي.

اسأل الله أن يغفر له و يرحمه وجميع موتى المسلمين.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

«الكويتية» تتقدم من الصالح وعائلته بأحر التعازي، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.