وزير التربية: الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة مرتبطة بعمل الوزارة

قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي اليوم إن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تعتبر جزءا من مفاهيم أساسية تعنى بها وزارتي التربية والتعليم العالي ومرتبطة بعملهما.

جاء ذلك في تصريح صحفي للحربي عقب توقيعه مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش تختص في مجال تصميم برامج تدريبية للطلبة لتوعيتهم بقيم النزاهة.

وأوضح الحربي أن تلك المفاهم هي “مفهوم المعرفة ومفهوم القيم ومفهوم المهارة ويفترض بنا تزويد أبنائنا الطلبة بمفاهيم النزاهة والشفافية والالتزام القوانين”.

وأشار الى أن الاستراتيجية الوطنية كافية ووافية وتحتوي على مضامين ومحاور وأهداف “نسعى لتحقيقها والأهم من ذلك كله هو جانب الشراكة المجتمعية التي دائما نسعى لها لأنه لا يمكن لوزارتي التربية والتعليم العالي أن تنفردا بأي عمل جبار”.

ودعا الى تضافر جميع الجهود خاصة مع الانفتاح والعولمة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي “تفرض علينا بناء قيم لدى أبنائنا لحمايتهم بالدرجة الأولى وحماية الدولة والقوانين”.

من جهته قال المستشار النمش في تصريح مماثل إن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية «تعزيز النزاهة» التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تهدف الى تعزيز الشفافية والنزاهة في عدة مجالات منها ما تضمنه المحور الثالث منها ويتعلق بتعزيز الشفافية في التربية والتعليم.

وأكد أن مبادرة المحور الثالث لها أهمية كبيرة في تعزيز مفاهيم الشفافية لدى المعلمين والمتدربين إضافة الى وضع الضوابط والقيم الخاصة لمنع الشهادات المزورة.

وذكر أن هذه المذكرة ستأخذ حيز التنفيذ وستقوم لجان من «نزاهة» ووزارة التعليم العالي بتطبيقها وستظهر النتائج في القريب العاجل وأثر هذا التعاون على الطلاب والطالبات وعلى المعلمين والمجتمع.

وأشار الى أنه من الضروري جدا في هذا التعاون خلق جيل من الشباب المتعلم القادر على مكافحة الفساد ونبذ كل ما يتعلق بمخاطر الفساد والتغلب على مسبباته بكل أشكاله معربا عن أمله بأن “نرى الكويت متقدمة في مجال مكافحة الفساد في التربية والتعليم”.

وتهدف المذكرة الى تأكيد الالتزام وتعظيم ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة والعمل على تضمين ذلك في المقررات والأبحاث العلمية الى جانب تصميم برامج تأهيل وتوعية للقائمين على التدريس بكافة المؤسسات التعليمية بالوزارة وكيفية توصيلها للطلبة.