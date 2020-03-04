اللواء الجراح بحث استعدادات عودة طلبة أكاديمية سعد العبدالله من الإجازة

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها وزارة الداخلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة منتسبيها، عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح اجتماعاً مع مدير إدارة الشؤون الصحية بالإنابة العقيد عبداللطيف عبدالله العدواني لإعداد وتجهيز الخطة الوقائية والاحترازية لاستقبال طلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية «كلية الشرطة ومعهد ضباط الصف ومدرسة الشرطة» بعد عودتهم من الإجازة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توفير أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد ومعدات وأدوات التعقيم بالإضافة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلبة حفاظاً على سلامتهم.

كما تم التنسيق على عقد محاضرات توعوية حول وسائل الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب على الطلبة الالتزام بها.