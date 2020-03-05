اللواء معرفي: الإستفادة من خدمة تجديد الإقامات الكترونياً للعمالة المنزلية والعاملين بالقطاع الأهلي

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها المؤسسة الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تهيب الإدارة بالإخوة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني www.moi.gov.kw

ومن جانبه، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي أنه يمكن الاستفادة من خدمة تجديد الإقامة إلكترونياً عبر موقع الوزارة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وفقاً للمادة «20» وأيضاً العاملين بالقطاع الأهلي وفقاً للمادة «18»، لافتاً إلى أن الخدمات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني تساعد في سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، ويمنع الاختلاط المباشر بين المراجعين.

ويؤكد اللواء معرفي أن الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني مجانية لا يتم تحصيل أي رسوم بشأنها.