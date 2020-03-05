«بلدية العاصمة»: تحرير 13 مخالفة وتوجيه 15 تعهداً للمقاهي والمطاعم

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تكثيف الجولات الميدانية التي ينفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محفاظة العاصمة بالتعاون مع إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بالمحافظة على جميع المقاهي والصالونات الرجالية والنسائية فضلا عن المحلات والمطاعم وتطيبق عليهم قرار وزارة الصحة بمنع الشيشة في الوقت الراهن والزام جميع العاملين فيها بارتداء الكمامات والقفزات والتى ترأسها رئيس فريق الطوارئ زيد العنزي ورئيس النوبة “ج” عبد الله اللنقاوي و المفتش م. إبراهيم الجراح ومن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية زياد المهيني ومن إدارة العلاقات العامة محمد عبد الشافي أحمد .

وفي هذا السياق، أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. بدر بورقبه بأنه تم الايعاز للفرق الميدانية بالمحافظة لتكثيف الجولات الميدانية على الصالونات والمقاهي والمطاعم والمعاهد الصحية بناءا على تعليمات الادارة العليا في البلدية بتطيبق قرار وزارة الصحة بمنع تداول الأرجيلة ” الشيشة” في الوقت الراهن وحتي إشعار آخر والي حين تقييم الوضع الصحي في البلاد.

وناشد بورقبه جميع العاملين في تلك المواقع بالإلتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات والمطهرات والمعقمات وذلك حفاظا علي الصحة العامة .

وبدورها أكدت مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية إيمان الكندري بأنه تم تحرير 13 مخالفة وفق لائحة المحلات والاعلانات أثناء الجولة الميدانية التى نفذها المفتشين على المقاهي والمطاعم ، لافتة إلى أنه سيتم تكثيف الجولات التفتيشية لرصد عدد أكبر من المخالفين .

ومن جانبه أوضح رئيس فريق الطوارئ بالمحافظة زيد العنزي بانه تم توجيه 15 تعهداً وفق لائحة المحلات المادة 17 البند 13مرفق بها قرار وزارة الصحة للمطاعم والمقاهي لتطبيق كافة البنود الواردة به ، لافتاً إلى انه سيتم تحرير مخالفات لمن لم يلتزم بالقرار اثناء الجولات التفتيشية المكثفة التى سينفذها المفتشين بالتعاون مع مفتشي إدارة التدقيق.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .