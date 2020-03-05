«الأرصاد»: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للغبار.. خلال العطلة

توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بادارة الارصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي اليوم الخميس ان تشهد البلاد خلال عطلة نهاية الاسبوع طقس غير مستقر مع رياح نشطة مثيرة للغبار.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يستمر حتى نهار الجمعة ثم يتقدم امتداد منخفض جوي من شرق حوض البحر المتوسط يؤدي الى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة حتى مساء السبت ويبدأ الاستقرار في الطقس من صباح الاحد.

واضاف ان الطقس نهار اليوم دافئ والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.

واشار الى ان طقس مساء اليوم مائل للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 06 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 09 و11 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

وأضاف ان الطقس المتوقع لنهار الجمعة دافئ وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا وتتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وافاد ان الطقس مساء الجمعة مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرصة لامطار خفيفة متفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وبين ان الطقس المتوقع نهار السبت دافئ والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار ولامطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا ارتفاعه ما بين 3 و6 اقدام.

وذكر ان الطقس مساء السبت بارد والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 06 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.