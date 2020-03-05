البلدية: توقيع عقد مشروع وسائل عبور المشاة

أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أهمية تطوير شبكة الطرق بمواصفات عالمية تتوفر فيها طرق وسائل النقل المختلفة ومسارات الدراجات الهوائية وجسور المشاة وكذلك الممرات الخاصة بسلامة عبور المشاة.

جاء ذلك على هامش توقيع عقد مشروع وسائل عبور المشاة بين بلدية الكويت والمكتب الاستشاري العالمي تكنيكا اي بروجيكتوس ش.م «تيبسا – typsa»، والمكتب الاستشاري المحلي دار الصايغ للاستشارات الهندسية.

ويقوم المشروع على دراسة مشروع المخطط الهيكلي لوسائل عبور المشاة ومراعاة حركة المشاة لسلامة المشاة على كافة الطرق وخاصة السريعة ووضع معايير ولوائح تحدد مواقع عبور المشاة والشروط الواجب توافرها وأنواع وسيلة العبور واشتراطاتها ووضع ممرات تربط مواقع العبور المختلفة ومسارات للدراجات الهوائية وممرات جانبية للمشاة.

وتهدف بلدية الكويت من هذا المشروع إعداد مخطط هيكلي لوسائل عبور المشاة ومسارات الدراجات الهوائية لترشيد الإنفاق على وسائل عبور مكلفة ماليا على الدولة وغير مستغلة من قبل المشاة، والمشروع يتضمن بالإضافة إلى وسائل العبور، استحداث لوائح خاصة وتصميم شبكات لحركة المشاة والدراجات الهوائية ومتطلباتها ووضع المتطلبات التي تقي المشاة من العوامل الجوية مع مراعاة معايير السلامة بشكل متوازن مع استعمالات الأراضي المختلفة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وخاصة الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة.

ويشتمل المشروع على 5 مراحل تبدأ من مرحلة جمع وتحليل المعلومات، مرحلة إعداد المخطط الهيكلي والإرشادات والمعايير، مرحلة تطوير المخططات التفصيلية للمناطق النموذجية، مرحلة إعداد خطط التنفيذ والمرحلة الأخيرة الخاصة بإعداد التقارير والمستندات النهائية.