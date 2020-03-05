«الحرس الوطني» فحص جميع منتسبيه

أجرت مديرية الخدمات الطبية الفحص الطبي على جميع منتسبي الحرس الوطني من ضباط وضباط صف وأفراد ومهنيين قبل دخولهم لمقار أعمالهم في جميع المعسكرات على مدى أسبوع كامل.

وأكد المعاون للإسناد الإداري بالتكليف العميد مهندس عصام عصام، أن مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني تحرص على تطبيق توجيهات القيادة العليا لتوفير أفضل رعاية صحية للمنتسبين وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة بتقديم الدعم والمساندة للوزارة خلال حالات الأزمات.

وأوضح أنه تم فحص جميع المنتسبين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، بسهولة وانسيابية بالتعاون مع الوحدات المعنية، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتوزيع الكمامات ووضع كافة العيادات على أهبة الاستعداد.