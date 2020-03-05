«التربية»: تعقيم المباني التعليمية وتفعيل دور العيادات المدرسية لمواجهة «كورونا»

أكدت وزارة التربية اليوم الخميس اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات الاحترازية لتعقيم المباني التعليمية وتفعيل دور العيادات المدرسية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة عقب اجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مع كل من الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والوكيل المساعد للشؤون الادارية رجاء بوعركي ومدراء عموم المناطق التعليمية لمناقشة استعدادات واحتياطات الوزارة لمواجهة الفيروس.

ونقل البيان عن السلطان قوله إن الوزارة اتخذت كل الترتيبات اللازمة والاحترازية عبر توفير المطهرات والمنظفات لتعقيم جميع الفصول الدراسية والمرافق التعليمية إضافة إلى تجهيز العيادات المدرسية بالمعدات اللازمة للقيام بدورها.

من جهته شدد المقصيد وفق البيان حرص «التربية» على تأمين الوقاية الصحية للطلاب والهيئتين التعليمية والادارية في المدارس قبل استئناف الدراسة حفاظا على صحتهم.

ولفت المقصيد الى تفعيل دور العيادات المدرسية بتوفير الهيئة التمريضية وسد النقص فيها وكذلك إلغاء الطابور المدرسي ووقف الأنشطة المدرسية والرحلات إلى نهاية العام الدراسي والعمل على فحص الطلاب والهيئتين التعليمية والإدارية صباح كل يوم دراسي بجهاز القياس الحراري الذي تم توفيره من قبل وزارة الصحة.

وأكد ضرورة تفعيل الارشادات التوعوية وتوزيع النشرات لتوعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروس بشكل مكثف من خلال المنصة الاعلامية والعيادات المدرسية وأيضا توزيع نشرة وزارة الصحة التوعوية وتعميمها على المدارس.

بدورها ذكرت بوعركي بحسب البيان أنه تم التواصل بشكل مباشر مع شركات النظافة والنقليات خلال فترة الاجازة لتوفير الاستعدادت اللازمة المتعلقة بالتنظيف والتعقيم عبر توفير المعقمات والمنظفات اللازمة لسلامة الطلبة.

وأشارت إلى ضرورة تكثيف جهود مدراء الشؤون الادارية بالمناطق التعليمية للتواصل مع مدراء المدارس للتأكد من جاهزية المدرسة لافتة الى توفير خط ساخن للتواصل مع مدير الخدمات في حال تواجد أي نقص أو عجز.