السفير المصري: الحملات المسيئة لن تفلح في المساس بالعلاقات المميزة بين الكويت ومصر

أكد السفير المصري في الكويت طارق القوني متانة العلاقات المصرية الكويتية وخصوصيتها، مشددا على أن الحملات المسيئة لمصر على وسائل التواصل الاجتماعي التي تتعمد التضليل ونشر افتراءات لا أساس لها من الصحة، وآخرها حول انتشار الفيروس بمصر، لن تفلح في مساعيها للمساس بهذه العلاقات المتميزة، وطالب أبناء الجالية بمواصلة دورها الإيجابي في المجتمع الكويتي وعدم الالتفات لتلك الأصوات الشاذة التي لا تمثل إلا نفسها.

والتقى القوني مع عدد من أبناء الجالية، قبل قليل، وتناول اللقاء دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن متابعة عددو من الموضوعات التي تهم أبناء الجالية والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات التي تقدمها البعثة لهم.

واستعرض القوني خلال اللقاء ما تقوم به السفارة مع المسؤولين الكويتيين للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا فيما يخص المسافرين المصريين، كما أكد لهم قيام السفارة بنقل شواغلهم فيما يخص بعض الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات المشار إليها بما في ذلك اعتماد الأوراق المطلوبة للمسافرين في المحافظات البعيدة عن القاهرة وضيق الوقت المتاح أمام عدد كبير من المسافرين لإنهاء الإجراءات، مشيرا إلى ما لمسه من تفهم الجانب الكويتي لما قمنا بطرحه في هذا الشأن.

وجدد التأكيد على التزام مصر بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بانتشار الفيروس في مصر، لافتا إلى تصريحات وزارة الصحة الكويتية التي تؤكد عدم ظهور أية حالات للإصابة بين المصريين الذين رجعوا للكويت مؤخرا أو بين أبناء الجالية حتى تاريخه.