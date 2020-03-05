«الضمان الصحية»: كل إمكانياتنا تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة «كورونا»

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحية اليوم الخميس تسخير كل امكانياتها وتجهيز مرافقها الصحية بكل الوسائل والإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة الدكتور محمد القناعي لوكالة الانباء الكويتية إن الإجراءات تتضمن استقصاء معلومات متكاملة حول مراجعي مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية في منطقتي حولي والفروانية وتطبيق تعليمات وزارة الصحة حول القادمين إلى الكويت من دول تقرر تطبيق إجراءات احترازية ووقائية بشأنها.

وأضاف القناعي أنه تم تخصيص غرف في المراكز الصحية مجهزة لهم ومعدة بوسائل الوقاية لقياس درجة الحرارة والمؤشرات الحيوية مبينا أنه في حال الاشتباه في العدوى سيتم الاتصال بالجهات المختصة لنقله للأماكن المعدة لذلك.

وأشار الى أنه تم تزويد المراكز الصحية بالمعدات الفنية الوقائية ومعدات السلامة الشخصية وكذلك إعداد البروتوكول الطبي للاجراءات القياسية للتعامل مع الاشتباه في الأعراض تبعا للمستجدات الصحية لانتشار الفيروس.

وذكر أن ضمان كمؤسسة رعاية صحية تتحمل مسؤوليتها في إطار الصحة المجتمعية حيث عملت مبكرا على اتخاذ الاستعدادات اللازمة من خلال برنامج وقائي متكامل يشمل تدريب الطاقم الطبي والإداري على مواجهة الحالات والاحتمالات المختلفة للتعرض للفيروس وتنفيذ محاكاة افتراضية للخطوات المتبعة.

وبين أن الشركة قامت بإعداد ونشر رسائل توعوية للجمهور ولموظفيها لإكسابهم المعلومات والإسهام في الوقاية من المرض.

وشركة مستشفيات الضمان الصحي هي إحدى المشاريع الاستراتيجية ضمن خطة تنمية الكويت وتأسست عام 2015 بمرسوم بناء على رغبة أميرية سامية ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وتساهم الدولة في الشركة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24 في المئة كما خصصت 50 في المئة من أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين.