سمو الأمير يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا إعصار «تينيسي»

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحاياالإعصار المدمر الذي ضرب ولاية تينيسي الأمريكية راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الإعصار المدمر الذي ضرب ولاية تينيسي الأمريكية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.